النصر السعودي يتابع فيدال نجم وسط إنتر ميلان

تحدثت تقارير أمس الإثنين عن تفاوض النصر السعودي مع آرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ وبرشلونة ويوفنتوس السابق، وإنتر ميلان الحالي للتعاقد معه هذا الصيف.

وأفاد موقع "سعودي سبورت" نقلاً عن موقع "إف سي إنتر نيوز" أن النصر قدم عرضاً رسمياً لضم الدولي التشيلي.

وقال الموقع أن لاعب الوسط وصلته عروض أيضاً من الدوري المكسيكي من كلوب أميركا، لكن لاعب الوسط يفضل الاستمرار داخل أوروبا.

مسيرة حافلة لـ فيدال في أوروبا

وسبق لفيدال أن لعب في برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

وساهم التشيلي في فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم رغم أنه لم يقدم المستويات المأمولة منه بعدما استقطبه مدرب الفريق السابق أنتونيو كونتي من البارسا.