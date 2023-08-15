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النصر السعودي يتفاوض مع برشلونة بخصوص كليمون لونغليه

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 09:44
كليمون لونغليه
كليمون لونغليه AFP / Pau BARRENA

دخل نادي النصر السعودي في الوقت الحالي في مرحلة المفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني للوصول إلى اتفاق بشأن ضم المدافع الفرنسي كليمون لونغليه في الميركاتو الصيفي.

وتشير التقارير الأخيرة أن اللاعب متاح حاليًا للانتقال من قبل البارسا الذي يتطلع لبيعه في سوق الانتقالات بعد أن أمضى نصف الموسم الماضي مع نادي توتنهام على سبيل الإعارة.

النصر السعودي يتفاوض مع برشلونة لشراء كليمون لونغليه

وفقًا لـ"The Athletic"، فإن توتنهام كان يريد التعاقد مع لونغليه بشكل دائم، لكن البارسا طلب مبلغًا يصل إلى 15 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وهو ما لم يكن مناسبًا بالنسبة للنادي الإنجليزي.

وتوضح التقارير أن البارسا حاليًا في مفاوضات متقدمة مع ممثلي النصر السعودي لبيع المدافع الفرنسي هذا الصيف، كما أن اللاعب نفسه أبدى رغبته بالرحيل ولا يمانع بالانضمام إلى بقية النجوم في الدوري السعودي للمحترفين. 

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