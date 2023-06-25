النصر السعودي يريد جريزمان بجانب رونالدو ومستعد لدفع الشرط الجزائي

يتحرك حاليًا نادي النصر السعودي من أجل التفاوض مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان وإغرائه بعرض سخي للقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتأتي هذه الخطوة من النادي السعودي بهدف تعزيز خط الهجوم في الفريق ومساندة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن تم تعزيز خط الوسط بصفقات قوية خلال هذا الميركاتو أبرزها التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش.

النصر السعودي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد

وفقًا لموقع "Foot Mercato"، فإن جريزمان يمكنه الرحيل هذا الصيف عن أتلتيكو مدريد مقابل 25 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الإسباني والذي يمكن أن يدفعه نادي النصر لكن بشرط موافقة اللاعب على الانتقال.

يشار إلى أن النجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا كان أحد الأسماء الفارقة في تشكيلة أتلتيكو المدريد الموسم الماضي، حيث أنه سجل 15 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، وفي حال التعاقد سيشكل ثنائية خارقة في الهجوم مع النجم كريستيانو رونالدو.