النصر السعودي يعرض 200 مليون يورو لضم ديمبيلي من برشلونة

فجر النصر السعودي مفاجأة في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد أن أبدى رغبته بضم نجم برشلونة عثمان ديمبيلي للعب بصفوف الفريق الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

وبالفعل، لم يتوانى العالمي بخصوص تدعيم الخطوط الأمامية لمساندة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع النجم الفرنسي ديمبيلي بلغت قيمته 200 مليون يورو.

النصر يريد ضم ديمبيلي من برشلونة مقابل 200 مليون يورو

وفقًا لموقع "Foot Mercato"، فإن نادي النصر السعودي عرض على عثمان ديمبيلي عقدًا قيمته 200 مليون يورو لمدة 5 سنوات، ولكن الأخير رفض العرض وأوضح رغبته بالبقاء والاستمرار مع النادي الكتالوني.

وتضيف التقارير أن النادي السعودي كان على استعداد لكسر قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم برشلونة والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، إلّا أن اللاعب حسم قراره منذ الشهر الماضي وأخبر تشافي نيته الاستمرار مع الفريق.

يشار إلى أن نادي النصر السعودي أعلن خلال الساعات الماضية عن تعاقده رسميًا مع نجم مانشستر يونايتد اللاعب البرازيلي أليكس تيليس حتى عام 2025، وهي الصفقة الثالثة بعد بروزوفيتش وسيكو فوفانا.