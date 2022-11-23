النصر السعودي يقدم عرضاً لا يقاوم لضم رونالدو

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير اليوم الأربعاء أن المطاف قد ينتهي بالنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التطور المثير بعد ساعات من إلغاء العقد الذي يربط "الدون" بمانشستر يونايتد عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال مقابلة إعلامية انتقد فيها النادي والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وكشفت الصحيفة ذائعة الصيت أن نادي النصر السعودي مستعد لاقتناص الهداف البالغ من العمر 37 عاماً بعدما بات لاعباً حراً.

ما هي قيمة العرض المقدم لـ رونالدو من النصر؟

وأشارت الجريدة المدريدية إلى أن قيمة العرض المقدم للفائز بجائزة الكرة الذهبية يصل إلى 100 مليون يورو للموسم الواحد، مما يعني أنه سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في عالم كرة القدم بحال إتمام الصفقة.

ويتفاوض النادي السعودي مع الهداف المخضرم على شروط العقد، ومن الممكن أن يقضي الأشهر الستة القادمة في صفوف نيوكاسل يونايتد المملوك من قبل صندوق الاستثمار السعودي قبل أن يغادر إلى النصر بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن رونالدو يقود منتخب البرتغال حالياً في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي قد تكون المسابقة الأخيرة له على المستوى الدولي.