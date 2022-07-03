النصر السعودي يقدم عرضاً لضم بيانيتش

قال موقع "فوت ميركاتو" أن النصر السعودي تقدم بعرضٍ رسمي بهدف التعاقد مع النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة.

ويتطلع النادي السعودي لجلب لاعب أولمبيك ليون وروما ويوفنتوس وبيشكتاش السابق، ليستغل الوضعية الصعبة التي يعاني منها في البارسا.

وتولى الفرنسي رودي غارسيا تدريب النصر مؤخراً، ويقال أنه يريد جلب النجم البوسني الذي يبلغ من العمر 32 عاماً والذي ما زال في عقده الحالي مع البارسا موسمان آخران.

وسبق لغارسيا الإشراف على بيانيتش حين كان الثنائي في روما.

وقضى لاعب خط الوسط الموسم المنصرم معاراً في صفوف بيشكتاش، لكنه عاد إلى برشلونة بعد انتهاء فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين.