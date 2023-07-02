النصر السعودي يقدم عرضًا لضم نجم الحراسة المغربي ياسين بونو

كشفت التقارير خلال الأيام الماضية أن نادي النصر السعودي قدم عرضه الرسمي للتعاقد مع نجم الحراسة المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف نادي إشبيلية الإسباني.

ولا يزال النصر يواصل استقطاب الأسماء البارزة في أوروبا لتعزيز صفوف الفريق بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، حيث أن النادي يقترب أيضًا من التعاقد مع حكيم زياش ومارسيلو بروزوفيتش هذا الصيف.

النصر السعودي يعتزم التعاقد مع حارس المغرب ياسين بونو

وفقًا لـ"Estadio Deportivo"، فإن النصر يريد التعاقد مع واحد من أفضل حراس المرمى في بطولة كأس العالم الأخيرة، ليكون متواجدًا في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وتضيف التقارير أن نادي إشبيلية الإسباني لا يمانع التخلي عن بونو مقابل الحصول على 30 مليون يورو، من جهته فإن الحارس المغربي لم يقرر بعد إذا ما كان يريد الانتقال للسعودية وبشكل عام مرتاح حاليًا مع النادي الأندلسي.

يشار إلى أن نجم الحراسة المغربي ياسين بونو مطلوب أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا من قبل نادي مانشستر يونايتد الذي يبحث عمن يعوض مكان ديفيد دي خيا الذي قد يرحل عن الأولد ترافورد هذا الصيف.