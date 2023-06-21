النصر السعودي ينجح بضم حكيم زياش حتى عام 2026

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية بخبر من العيار الثقيل، وذلك بعد أن تمكن نادي النصر السعودي من الوصول لاتفاق والتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش حتى عام 2026.

وكان الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد زف الخبر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قائلًا: "النصر يتفق شفهيًا مع حكيم زياش للانضمام للنادي هذا الصيف وتم الموافقة على جميع الشروط".

النصر السعودي يتوصل لاتفاق مع حكيم زياش

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو تفاصيل الاتفاق بين النصر السعودي ونجم تشيلسي حكيم زياش في تقرير مفصل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال رومانو: "فهمت أن النصر توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي، وتم الموافقة على كل الشروط الخاصة باللاعب".

وأضاف: "إذا كل شيء سار كما هو مخطط له، فإن زياش سيوقع عقدًا مع النصر السعودي حتى حزيران عام 2026، وتم أيضًا الانتهاء من الاتفاق مع تشيلسي، في انتظار تحضير الأوراق وتوقيعها".