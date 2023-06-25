النصر والهلال يتزاحمان على توقيع أليكس ساندرو

دخل ناديا النصر والهلال السعوديان سباقاً لضم النجم البرازيلي أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس الأيسر وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ولا يمانع يوفي في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع أن العقد الذي يربط الطرفين يمتد حتى يونيو من عام 2024.

ويسعى النادي الإيطالي للتخلص من الأجر المرتفع الذي يتقاضاه البرازيلي وقيمته 6 ملايين يورو سنوياً مما سيسهل من رحيل اللاعب.

وخاض أليكس ساندرو 309 مباراة مع البيانكونيري في جميع المنافسات منذ قدومه من بورتو في عام 2015.

ولطالما لعب البرازيلي دوراً رئيسياً في تشكيلة يوفنتوس على مر السنين، إلا أن مستواه بدأ بالتراجع في الآونة الأخيرة ليصبح التخلي عنه هذا الصيف أمراً وارداً.