النصر يتخطى الرجاء ويبلغ نصف نهائي البطولة العربية للأندية

اقتنص النصر السعودي بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) بعد فوزه على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد.

على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه للفوز بفضل هدفٍ سجله في الدقيقة 19.

وأضاف سلطان الغنام وسيكو فوفانا الهدفين الآخرين لـ "العالمي" في الدقيقتين 29 و38 على الترتيب.

أما هدف الرجاء الوحيد فسجله عبد الله مادو في الدقيقة 41 بالخطا في مرمى فريقه.

وتأهل النصر بالتالي إلى المربع الذهبي الذي سيواجه فيه فريق الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية أيضاً.