النصر يتفوق على السد ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تقدم النصر السعودي خطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه السد القطري إلى فوز 2-1 في ذهاب ربع النهائي على ملعب الملك فهد الدولي.

سجل للنصر عبد الرحمن الدوسري عند الدقيقة 43، وجوليانو عند الدقيقة 71، فيما سجل هدف السد علي أسد عند الدقيقة 21.

بدأت المباراة بحذر من الجانبين وانحصر اللعب في وسط الملعب، وجاء أول تهديد حقيقي من جانب النصر بعد مرور 8 دقائق، عندما سدد سلطان الغنام في يد حارس الفريق القطري.

وتصدى القائم الأيسر لسعد الدوسري حارس مرمى السد لتسديدة صالح العباس ليضيع هدف السبق للنصر عند الدقيقة 13، وافتتح السد التسجيل عن طريق علي أسد عند الدقيقة 21، في ظل غياب التغطية الدفاعية من جانب أصحاب الأرض.

بعد الهدف ضغط لاعبو النصر وأهدروا العديد من الفرص أمام مرمى السد، خاصة من نور الدين أمرابط وفهد الجميعة، حتى تمكن الدوسري من تعديل النتيجة بسديدة قوية عند الدقيقة 43، ليعود بالمباراة إلى نقطة البداية.

ودخل النصر الشوط الثاني بانطلاقة قوية وكاد جوليانو أن يتقدم عند الدقيقة 47، لكن سعد الدوسري حارس السد أبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية لم يستفد منها لاعبو الفريق العاصمي.

وواصل لاعبو النصر ضغطهم وتفننوا في إهدار الفرص أمام المرمى خاصة من جانب أمرابط، فيما اعتمد لاعبو السد على الهجمات المرتدة التي لم تخل من خطورة على مرمى براد جونز، حتى تمكن جوليانو من التقدم للنصر برأسية عند الدقيقة 71.

ومع الدقائق الأخيرة ضغط لاعبو السد في محاولة لإدراك التعادل حتى أعلن فالنتين كوفالينكو، حكم المباراة نهاية المواجهة بفوز النصر بثنائية الدوسري وجوليانو.

هذا ويتجدد لقاء الفريقين في 16 سبتمبر المقبل، في الدوحة، ضمن مباريات إياب ذات الدور، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.