النصر يخسر على أرضه أمام التعاون بوجود رونالدو وماني

سقط النصر على أرضه أمام ضيفه التعاون بهدفين دون رد ليلة الجمعة بصورة مفاجئة ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 23-24.

ولم ينجح النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والمالي ساديو ماني في إنقاذ "العالمي" من السقوط على ملعبه.

جاء هدفا اللقاء في الدقيقتين 20 و 90+6 عن طريق ليندر تاوامبا وأحمد صالح باحسين على التوالي.

وسجل ماني هدفاً في الوقت بدل الضائع قبل لحظات من هدف الضيوف الثاني، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الرابع، فيما بقي رصيد النصر خالياً من أي نقطة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي ليحتل المركز الخامس عشر.

وفي لقاءات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تفوق الوحدة 3-1 على الشباب، وفاز الفتح على الأخدود بالنتيجة نفسها، وفاز الاتفاق على مستضيفه الحزم بهدفين دون رد.