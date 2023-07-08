النصر يستهدف التعاقد مع الإيطالي جورجينيو

خاطب نادي النصر السعودي مسؤولي تشيلسي الإنجليزي حول إمكانية التعاقد مع النجم الدولي الإيطالي جورجينيو هذا الصيف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي اللندني رحب باهتمام "العالمي" بلاعب خط وسطه الذي انتقل إلى الغانرز في شهر يناير الماضي قادماً من جاره تشيلسي.

ولا يمانع آرسنال ببيع صاحب الـ 31 عاماً هذا الصيف مقابل 12 مليون يورو فقط، علماً بأنه ضمه في صفقة وصلت قيمتها لنحو 11.3 مليون يورو قبل نصف عام تقريباً.

ويرغب النصر في الجمع بين جورجينيو والهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في فريق واحد استعداداً للمنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم القادم.

وكان النادي يمني النفس في اقتناص اللقب الموسم الماضي، إلا أنه خسره في المراحل الأخيرة لصالح غريمه اتحاد جدة.