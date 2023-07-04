النصر يسخر من برشلونة بعد ضم مارسيلو بروزوفيتش

سخر النصر السعودي من برشلونة بعد إتمام صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر".

وكان البارسا يرغب بالتعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عاماً الذي سعى إنتر ميلان لبيعه بأسرع وقت ممكن خلال الأيام الماضية.

إلا أن القدرة الشرائية المحدودة للنادي الإسباني لم تسمح له بتقديم عرض لاستقطاب الكرواتي الذي وقع في نهاية المطاف على كشوفات النصر.

وقالت تقارير أن العقد المبرم بين الطرفين سيمتد لثلاثة مواسم قادمة، وسيتقاضى بموجبه نحو 35 مليون يورو سنوياً.

ونشر النادي السعودي تغريدة اشتملت على مقطع فيديو عنونها بـ "الجميع أراده... لكنه أراد النصر فقط."

وظهر اللاعب في الفيديو بقميص الفريق، وقال: "لا تقلقوا... أنا هنا، لقد اخترت النصر."

يذكر أن بروزوفيتش دافع عن ألوان إنتر ميلان لـ 8 مواسم وارتدى شارة قيادته في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق لصالح مانشستر سيتي بهدفٍ نظيف الشهر الماضي.

وسيلعب النجم الكرواتي إلى جانب الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوف النصر الذي يمني النفس في اقتناص لقب الدوري السعودي الموسم المقبل بعد تفويت فرصة حصده الموسم المنصرم لحساب غريمه اتحاد جدة.