النصر يعتبر زياش الخيار الأمثل لـ "صناعة أهداف" رونالدو

ترى إدارة النصر السعودي أن النجم المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي هو الخيار الأمثل القادر على "صناعة الأهداف" للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعاني صاحب الثلاثين عاماً مع البلوز الذي انضم إلى صفوفه عام 2020 قادماً من أياكس.

ولم ينجح المغربي في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية ليتراجع دوره وتقل مشاركاته ليصل عددها إلى 107 مشاركات فقط بجميع البطولات.

بدوره، يبحث النصر عن لاعب قادر على صناعة الفرص وتوفير التمريرات الحاسمة لرونالدو الموسم القادم.

وتقدر قيمة زياش بنحو 18 مليون يورو فقط بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الذي يمتد عقده مع تشيلسي حتى صيف عام 2015.