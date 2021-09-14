النصر يهزم تركتور سازي ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني بهدفٍ دون رد ضمن دور الـ 16 من البطولة.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة القطرية، سجل فينسنت أبو بكر الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وتكتمل مباريات دور الـ 16 غداً الأربعاء بمواجهتي:

جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند

سيريزو أوساكا - اليابان x بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية

المتأهلون إلى ربع النهائي بعد فوز النصر

تأهل الهلال السعودي وناغويا غرامبوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني والنصر السعودي إلى ربع النهائي.