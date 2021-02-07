النصيري رابع مهاجم تسجيلاً للأهداف عالمياً في بداية 2021

كشف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في الملاعب، خلال الشهر الأول للعام الجديد، يناير 2021.

وأحرز بغداد بونجاح (29 عاماً) مهاجم السد 11 هدفاً خلال يناير الماضي، ليتقاسم المركز الأول في ترتيب أفضل الهدافين في بداية العام الجديد، مع اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس (26 عاما) مهاجم في في فينلو الهولندي، وتلاهما الغابوني آرون سالم بوبندزا (24 عاما) مهاجم هاتاي سبور التركي، في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، والدولي المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية رابعاً برصيد 7 أهداف.

بينما يشغل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، وأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى، المركز الخامس برصيد 7 أهداف، بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أربعة أهداف خلال يناير الماضي، بالتساوي مع "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

فيما يلي ترتيب أفضل الهدافين خلال يناير 2021:

1- اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس (فينلو الهولندي) برصيد 11 هدفاً

2- الجزائري بغداد بونجاح (السد القطري) برصيد 11 هدفاً

3- الغابوني آرون سالم بوبندزا (هاتاي سبور التركي) برصيد 8 أهداف

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) برصيد 7 أهداف

5- البرتغالي أندريه سيلفا (آينتراخت الألماني) برصيد 7 أهداف

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) برصيد 7 أهداف

7- يان كوتشا (سلافيا براغ التشيكي) برصيد 7 أهداف

8- النيجيري بول أونواتشو (جينك البلجيكي) برصيد 7 أهداف

9- فاشيون ساكالا (أوستند البلجيكي) برصيد 7 أهداف

10- التشيلي لويس خيمينيز (باليستينو التشيلي) برصيد 7 أهداف

11- البرازيلي كلاودينيو (براغانتينو البرازيلي) برصيد 6 أهداف

12- الأوروغوياني لويس سواريز (أتليتيكو الإسبانيا) برصيد 6 أهداف

13- البوسني سمايل بريفلياك (يوبين البلجيكي) برصيد 6 أهداف

14- الكندي كايل لارين (بشيكتاش التركي) برصيد 6 أهداف.