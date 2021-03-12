النصيري وصلاح ضمن تشكيل الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن القائمة المثالية للأسبوع الأول من مرحلة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجمان محمد صلاح، هداف ليفربول، ويوسف النصيري، مهاجم إشبيلية على رأس القائمة التي أعلن عنها يويفا.

وأحرز صلاح هدفاً خلال فوز ليفربول (2-0) على لايبتزيغ الأربعاء، ليقود الفريق الأحمر لتكرار فوزه على منافسه، بعدما فاز بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين الشهر الماضي وشهدت تسجيل المصري هدفاً آخر في مرمى الفريق الألماني، ليساهم بشكل كبير في تأهل الريدز لدور الثمانية من البطولة التي توج بلقبها 6 مرات.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، كما عزز صدارته لقائمة هدافي ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، بعدما سجل 25 هدفاً في 39 مباراة لعبها بجميع البطولات حتى الآن، بواقع 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي و3 أهداف بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لأهدافه الـ 5 في دوري الأبطال.

ويحتل صلاح المركز الـ 32 حالياً في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 27 هدفاً، بواقع هدفين مع بازل وهدف مع روما، بالإضافة إلى 24 هدفاً مع ليفربول، يحمل بها الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع الفريق الإنجليزي في المسابقة.

في المقابل، أحرز النصيري هدفين خلال تعادل إشبيلية (2-2) مع مستضيفه بوروسيا دورتموند، لكنه برغم ذلك، عجز عن قيادة الفريق الأندلسي لمواصلة مشواره في البطولة، بعد خسارته (2-3) أمام نظيره الألماني في مباراة الذهاب.

وسجل النجم المغربي الهدف الأول لإشبيلية من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من اللقاء، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع 5 لاعبين آخرين.

وبفارق 4 أهداف خلف إيرلينج هالاند (المتصدر)، الذي انضم أيضاً للقائمة المثالية بتسجيله هدفي دورتموند في شباك إشبيلية، ليقود الفريق الألماني إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ موسم (2016-2017).

وخلت القائمة من ليونيل ميسي، قائد برشلونة رغم تسجيله هدفاً رائعاً خلال تعادل الفريق الكتالوني (1-1) مع مستضيفه باريس سان جيرمان، لكنه لم يكن كافياً لتأهله للدور المقبل، عقب خسارته القاسية (1-4) ذهاباً على ملعبه.

وغاب النجم كريستيانو رونالدو عن القائمة أيضاً، بعدما ظهر بشكل باهت خلال فوز يوفنتوس (3-2) على ضيفه بورتو، ولم يمنح هذا الفوز بطاقة التأهل للفريق الإيطالي إلى دور الثمانية، بعدما تفوق عليه الفريق البرتغالي بفارق الأهداف المسجلة في ملعب المنافس، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بورتو (2-1) في العاصمة البرتغالية لشبونة.