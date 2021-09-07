النني مستمر في آرسنال بعد فشله في الرحيل إلى تركيا

بات بقاء النجم الدولي المصري محمد النني في آرسنال أمراً شبه مؤكد بعد فشل محاولتين لضمه من فرق تركية خلال الأسابيع الماضية.

وسعى بيشكتاش لضم لاعب خط الوسط، إلا أن المطالب المادية الكبيرة التي أرادها البالغ من العمر 29 عاماً حالت دون ذلك.

وقال موقع "توك سبورت" أن المصري حصل على موافقة النادي اللندني على الرحيل، إلا أنه سيبقى على ما يبدو في إنجلترا على الأقل حتى فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وشارك النني بشكل متقطع مع آرسنال خلال أول مواسمه في لندن بعد انضمامه في يناير من عام 2016، وتمت إعارته لبيشكتاش موسم 2019-2020.

وتألق اللاعب خلال الفترة التي شارك فيها مع الفريق التركي ليخوض معه 36 لقاء في جميع البطولات.

وسعى غالاتاساراي للتعاقد مع النجم المصري، إلا أن الأطراف المعنية لم تتوصل لاتفاق بسبب مطالب اللاعب الكبيرة أيضاً.