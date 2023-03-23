النواحي المادية تعقد عودة ميسي إلى برشلونة

البوابة - يواصل برشلونة التفكير جدياً بإعادة أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب ناو بعد عامين فقط من رحيله.

وقال برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني أن رغبة البارسا في إعادة "ليو" واضحة، وهي تتزامن مع شوق اللاعب نفسه للاجتماع مجدداً بزملائه بعد موسمين غير ناجحين في باريس.

لكن الجوانب المالية ما زالت تقف عائقاً أمام إتمام أي صفقة نظراً للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي الكتالوني.

ميسي يطالب بأجور مرتفعة

ويريد الأرجنتيني حوالي 40 مليون يورو سنوياً، وهي نفس القيمة التي يتقاضاها حالياً مع باريس سان جيرمان، علماً بأن عروضاً سعودية أكثر إغراءً تلوح في الأفق أيضاً.

وسيقدم برشلونة عقداً لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر مقابل 6 أو 7 ملايين يورو سنوياً يمكن رفعها من خلال العائدات القادمة من التسويق وما إلى ذلك.

وستتضح الصورة بشكلٍ أكبر خلال الأسابيع القادمة في ظل تقارير تشير إلى اعتزام ميسي الرحيل عن باريس سان جيرمان بمجرد انتهاء عقده الصيف المقبل.