الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تجاوز الاتحاد

بلغ الهلال السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على ضيفه ومواطنه الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف على ملعب محيط الرعب بالرياض، ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي (0-0) ليبلغ الهلال المربع الذهبي بمجموع المواجهتين 3-1.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق زياد الصحفي في الدقيقة 11، وقبل نهاية الشوط الأول، ارتكب فواز القرني حارس مرمى الاتحاد خطأ فادحاً أسفر عن هدف التعادل لصاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال للمرة الأولى عن طريق سالم الدوسري (48).

واختتم سيباستيان جيوفينكو ثلاثية فريقه في الدقيقة 79.

وسيواجه الهلال في نصف النهائي غريمه السد القطري.