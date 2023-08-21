الهلال السعودي يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي الهلال اليوم رسميًا رحيل نجم الهجوم في الفريق الأول اللاعب المالي موسى ماريجا، وذلك من خلال صورة وداعية عبر حساب النادي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس".

وكتب الزعيم الأزرق على الصورة الوداعية للمهاجم المالي: "شكرًا ماريجا"، ليتم بذلك التأكيد على نهاية مسيرة المهاجم مع الفريق السعودي خلال هذا الصيف بعد أن قضى في الملاعب السعودية موسمين.

موسى ماريجا يودع نادي الهلال السعودي

مع الثورة الرياضية الهائلة التي حدثت في السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية، خرج موسى ماريغا من حسابات مدرب الهلال الجديد خورخي خيسوس، حيث تم استبعاده من معكسر الفريق في النمسا ولم يشارك في أي مباراة في الموسم الجديد 2023-24.

وكان ماريغا قد انضم إلى الهلال في عام 2021 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي في صفقة بقيمة 10 مليون يورو، وشارك خلال مسيرته مع الزعيم الازرق في 75 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة، وحقق فيها 4 ألقاب وهي الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا.