الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة ماركو فيراتي

أصبح الهلال السعودي قريباً من حسم صفقة النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي وفقاً لتقارير إعلامية.

ويتصارع ليفربول وأتلتيكو مدريد لاقتناص توقيع اللاعب، إلا أن الصحفي المعروف فابريزيو رومانو أكد أن الهلال ربما أصبح الأقرب لخطف النجم الإيطالي.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس أو تويتر" أن "الزعيم" وصل لمرحلة متقدمة في مفاوضاته للتعاقد مع صاحب الـ 30 عاماً.

وسيمتد العقد الذي يتم التفاوض عليه لثلاثة مواسم، لكن التغريدة لم تتحدث عن قيمة الصفقة أو الأجور التي سيتقاضاها اللاعب.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن النادي الفرنسي لن يتخلى عن فيراتي بأقل من 60 مليون يورو.

يذكر أن الإيطالي شارك مع باريس سان جيرمان في 416 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً، كما صنع 61 هدف آخر، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2026.