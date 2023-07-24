الهلال السعودي يقدم عرضًا رسميًا بقيمة 300 مليون يورو لكيليان مبابي

فاجأ نادي الهلال السعودي جميع عشاق الساحرة المستديرة اليوم من خلال تقديمه عرض رسمي بمئات الملايين للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وكشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو تفاصيل العرض الرسمي من جانب النادي السعودي والذي وصفه بالعرض القياسي والأضخم في تاريخ كرة القدم.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل عرض الهلال السعودي الرسمي لضم كيليان مبابي

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، فإن الهلال السعودي حطم الرقم القياسي في قيمة العقد الرسمي الذي تم تقديمه لباريس سان جيرمان من أجل مبابي.

وفي التفاصيل قال رومانو: "النادي السعودي عرض 300 مليون يورو لبي إس جي من أجل البدء بالمفاوضات للتوقيع بشكل فوري مع مبابي، وستكون قيمة العقد رقم قياسي عالمي جديد، والأضخم في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "لا مفاوضات حتى الآن من جانب اللاعب في هذه المرحلة، حيث أن المصادر تعتقد أن كيليان مبابي يريد البقاء في أوروبا، في الوقت ذاته باريس لا يزال مقتنعًا أن مبابي اتفق بالفعل مع ريال مدريد للانضمام إليهم".

واختتم رومانو: "لا يزال مبابي معروضًا للبيع ومتاحًا في سوق الانتقالات، والنادي الباريسي يتوقع استقبال المزيد من العروض من بقية الأندية الأخرى قريبًا".

الجدير بالذكر أن مبابي لم يلتحق بمعسكر الفريق التدريبي في جولة اليابان، حيث من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان يوم غد الثلاثاء نادي النصر السعودي وديًا على أرضية ملعب "يانمار ستاديوم".