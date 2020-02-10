الهلال حامل اللقب يفتتح مشواره في دوري الأبطال بفوز سهل

حقق الهلال السعودي حامل اللقب فوزاً سهلاً على ضيفه شاهر خودرو الإيراني، بهدفين دون رد، ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

نجح أندريه كاريو جناح الهلال في افتتاح التسجيل نهاية الشوط الأول (45)، بعد تمريرة عرضية من سيباستيان جيوفينكو إلى سالم الدوسري ثم إلى البيروفي الذي وضعها في الشباك.

في الشوط الثاني، تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني عن طريق بافتيمبي غوميس في الدقيقة 69، حين تحرك الفرنسي عرضياً داخل منطقة الجزاء واستقبل تمريرة كاريو وقام بلمسها بذكاء داخل مرمى الضيوف.

وتصدر الهلال بهذا الانتصار ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متساوياً مع باختاكور الأوزبكي، فيما بقي رصيد شاهر خودرو خالياً من النقاط.