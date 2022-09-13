الهلال خصص 242 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

حاول نادي الهلال السعودي استقطاب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي وفقاً لشبكة "سي إن إن" بشقها البرتغالي.

وكشفت الشبكة أخيراً عن تفاصيل عرضٍ ضخم قدمه "الزعيم" من أجل اقتناص "الدون" الذي حاول الرحيل عن فريق الشياطين الحمر حتى آخر لحظة من سوق الانتقالات.

ما هي قيمة عرض الهلال للتعاقد مع رونالدو ؟

قدم النادي السعودي عرضاً وصلت قيمته الكلية لنحو 242 مليون يورو في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات كان سيتقاضى CR7 بموجبه 2.4 مليون يورو أسبوعياً لمدة موسمين.

لكن رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات رفض العرض مشدداً على رغبته بالبقاء في أوروبا.

واستمر الهداف المخضرم في صفوف يونايتد هذا الموسم رغم عدم تأهل الفريق لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي كان البرتغالي يمني النفس في خوض غمارها.