الهلال يبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب استقلال طهران

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه المثير على مستضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد ضمن دور الـ 16.

وأقيم اللقاء على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء هدفا المباراة في الدقيقتين 39 و 56 عن طريق النجمين بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري على التوالي.

المباريات المتبقية من دور الـ 16 بعد تأهل الهلال السعودي

ناغويا غرامبوس - اليابان x دايغو - كوريا الجنوبية

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x كاواساكي فرونتال - اليابان

استقلال دوشنبه - طاجيكستان x بيرسيبوليس - إيران

النصر - السعودية x تركتور سازي تبريز - إيران

الشارقة - الإمارات x الوحدة - الإمارات