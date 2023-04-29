الهلال يتعادل مع أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

البوابة - فرض التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله نفسه بين الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جرى على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر سالم الدوسري بعد مرور 13 دقيقة على البداية، لكن شينزو كوروكي أدرك التعادل للضيوف مطلع الشوط الثاني (53).

وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بنقص عددي بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري (86).

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب في السادس من الشهر القادم في سايتاما باليابان.