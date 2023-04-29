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الهلال يتعادل مع أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

تاريخ النشر: 29 نيسان / أبريل 2023 - 08:59
طرد سالم الدوسري يعقد من مهمة الهلال (المصدر: أ ف ب)
طرد سالم الدوسري يعقد من مهمة الهلال (المصدر: أ ف ب)

البوابة - فرض التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله نفسه بين الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جرى على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر سالم الدوسري بعد مرور 13 دقيقة على البداية، لكن شينزو كوروكي أدرك التعادل للضيوف مطلع الشوط الثاني (53).

وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بنقص عددي بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري (86).

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب في السادس من الشهر القادم في سايتاما باليابان.

كلمات دالة:الهلال السعوديأوراوا ريد دياموندزدوري أبطال آسياسالم الدوسري

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