الهلال يتغلب على شباب الأهلي ويتصدر مجموعته

حقق الهلال السعودي انتصاره الثاني على التوالي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بانتصاره خارج أرضه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين لهدف، لكنه خسر خلال اللقاء نجم وسطه عبد الله عطيف للإصابة.

وافتتح الفريق السعودي مشواره في البطولة بالفوز على شاهر خودرو بهدفين دون رد، فيما خسر شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي أمام باختاكور في أوزباكستان بنتيجة 2-1، وقد افتتحت الجولة الثانية بانتصار الفريق الأوزبكي على نظيره الإيراني 3-0.

النصف الأول من الشوط الأول جاء هادئاً بين الفريقين مع استحواذ سلبي للاعبي الهلال وتنظيم دفاعي من شباب الأهلي في نصف ملعبه.

ولم ينجح الفريق الضيف في الاستفادة من أفضليته سوى عند الدقيقة 22 حين توغل سيباستيان جيوفينكو من الجانب الأيمن ومرر تمريرة جميلة لبافيتيمبي غوميس، لكن الفرنسي أهدر الفرصة رغم استلامه الجيد للكرة داخل منطقة الجزاء.

عقاب أصحاب الملعب جاء سريعاً وبرأسية من يوسف جابر استغل بها ركلة ركنية في الدقيقة 23 ليفتتح التسجيل.

ضغط الهلال بعدها بقوة بحثاً عن التعادل، وبعد تألق ماجد ناصر في التصدي لتسديدة جيوفينكو من ركلة ثابتة، نجح غوميس في استغلال تمريرة النجم الإيطالي ليدرك التعادل في الدقيقة 38.

الشوط الثاني جاء أكثر هدوئاً وأقل من حيث المستوى الفني، حتى قطع غوميس هذا الهدوء بهدفٍ ثانٍ للهلال أحرزه بعد متابعة ناجحة لتمريرة سالم الدوسري العرضية في الدقيقة 72.

انتصار الهلال رفع رصيده إلى 6 نقاط بجانب باختاكور في الصدارة، فيما يتذيل شباب الأهلي وشاهر خودرو المجموعة دون أي نقاط.