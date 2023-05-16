الهلال يجبر الاتحاد على التعادل والنصر المستفيد الأكبر

أجبر الهلال ضيفه الاتحاد المتصدر على التعادل بهدفين لكل فريق في لقاء القمة الناري الذي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ليلة الثلاثاء لحساب الجولة الـ 27 من بطولة دوري روشن السعودي.

تقدم اتحاد جدة بهدفين مبكرين في الدقيقتين 9 و 30 حملا توقيعي إيغور كورنادو وأحمد بامسعود.

ونجح الهلاليون في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف مهم سجله مصعب فهد الجوير (41).

ضغط أصحاب الضيافة خلال الشوط الثاني بحثاً عن إدراك التعادل، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 90+4 عبر ميشيل الذي احتسب الحكم هدفه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

رونالدو يقود النصر للتغلب على الطائي

بدوره، حقق النصر انتصاراً مهماً على مستضيفه الطائي بنتيجة 2-0 على أرضية ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

ويدين "العالمي" بهذا الانتصار إلى نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 53 من ركلة جزاء، و80.

النصر يضيق الخناق على الاتحاد

بهاتين النتيجتين، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 3 نقاط عن النصر ثاني الترتيب.

فيما رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.