الهلال يحقق إنجازاً تاريخياً ويبلغ نهائي مونديال الأندية على حساب فلامنجو

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الصعب على غريمه فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 ليلة الثلاثاء في لقاء نصف النهائي الذي جرى على ملعب طنجة (ابن بطوطة).

حملت أهداف "الزعيم" تواقيع كلٍ من سالم الدوسري (هدفان) في الدقيقتين 4 و 56 من ركلتي جزاء)، ولوسيانو فيتو (70).

أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق بيدرو غيليرمي في الدقيقتين 20 و 90+1.

وأكمل الفريق البرازيلي بطل ليبيرتادوريس المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 45 إثر طرد نجمه غيرسون سانتوس.

الهلال ينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد والأهلي

ويلاقي الفريق السعودي المنتصر من لقاء المربع الذهبي الآخر الذي سيجمع ريال مدريد الإسباني بالأهلي المصري ليلة الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت القادم وتسبقها بساعات مواجهة تحديد المركز الثالث.