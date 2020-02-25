الهلال يحقق مركزاً تاريخياً ضمن العشرة الكبار عالمياً

احتل الهلال السعودي، المركز السادس عالمياً، ضمن قائمة الأفضل وفقاً لموقع "clubworldranking"؛ متفوقاً على أندية كبيرة عالمية ذائعة الصيت.

وموقع "clubworldranking" هو موقع مختص بالترتيب النقطي لكل فريق حول العالم، عطفاً على نتائجه المحلية والقارية وبطولاته.

واحتل المركزَ الأول في القائمة ليفربول، ثم جاء ثانياً برشلونة، وثالثاً كان ريفر بلايت، وفي المركز الرابع جاء فلامينغو، وفي المركز الخامس جاء فالنسيا.

تقدم الهلال مركزين عن ترتيبه السابق؛ حيث ارتقى للمركز السادس عالمياً، وسابعاً كان بوكا جونيورز، ثم مانشستر سيتي في المركز الثامن، وتاسعاً كان بالميراس، ويوفنتوس في المركز العاشر.