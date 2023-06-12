الهلال يرمي شباكه صوب نيمار

باشر الهلال السعودي السعي لخطف توقيع النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة.

ويسعى النادي السعودي لتعويض خيبة أمل فشل صفقة ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي قرر ارتداء قميص إنتر ميامي الأميركي.

ووجه مسؤولو الهلال أنظارهم بالتالي صوب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً والذي يرغب سان جيرمان في التخلص منه هذا الصيف.

الهلال يجتمع بـ نيمار

وأرسل "الزعيم" ممثليه للاجتماع بحاشية اللاعب في باريس يوم الجمعة الماضية بحسب شبكة "سي بي إس سبورتس" للوقوف على موقفه من الانتقال إلى الشرق الأوسط.

وأشارت الشبكة إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع مهاجمه كثير الإصابات مقابل 45 مليون يورو فقط، علماً بأنه تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو في عام 2017.

يذكر أن الهلال يتفاوض أيضاً مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما على أمل استقطابه لخلافة المدير الفني السابق رامون دياز.