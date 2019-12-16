الهلال يستعد لمواجهة فلامينغو

استأنف لاعبو الهلال السعودي، بقيادة المدرب رازفان لوتشيسكو، تحضيراتهم من أجل مواجهة فلامينغو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأجرى الهلال تدريباته على ملعب الوحدة بعنيزة تحت الأمطار وفي أجواء رائعة وجميلة.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الترجّي مراناً «استشفائياً»، بينما أدى بقية اللاعبين مراناً اعتياديّاً تخللته تدريبات على جزء من الملعب.

وجاءت تحضيرات فريق الهلال بالأمس وسط أجواء «معنوية عالية» بعد أن تمكن الفريق من تحقيق الفوز على حساب نظيره الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين السبت، في ربع النهائي.

وقاد المدرب الروماني التدريبات بحضور جميع اللاعبين، والتي شهدت مجموعة من التمرينات البدنية بالإضافة إلى تبادل التمريرات، بالاضافة إلى تدريبات «منوعة».

ويؤدي الهلال مراناً مغلقاً اليوم الاثنين تحضيراً لمواجهة فلامينغو غداً الثلاثاء.

عودة جيوفينكو

وشهدت تدريبات الهلال أمس الأحد مشاركة النجم سيباستيان جيوفينكو الذي غاب عن مباراة الهلال والترجي (1-0) بسبب تعرضه لنزلة معوية قبلها، وكان قد أنهى برنامجاً تأهيلياً بنجاح ليصبح جاهزاً للمواجهة المقبلة أمام فلامينغو.

وتعد عودة الإيطالي إلى المشاركة في تدريبات الهلال أحد المؤشرات لمشاركته أمام فلامينغو.