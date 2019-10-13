الهلال يستعيد 2 من نجومه قبل مواجهة ضمك

انضم الكوري الجنوبي جانج سو مدافع الهلال إلى التدريبات أمس تأهباً لمواجهة ضمك الجمعة القادم ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودته من الإجازة.

بدوره، شارك نواف العابد في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، وبات رهن إشارة المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو في النزال المرتقب، فيما واصل الثلاثي عبد الله المعيوف، وسالم الدوسري، ومحمد كنو برامجهم التأهيلية.

وركز لوتشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي اللياقية، والتكتيكية خاصة في تطبيق الكرات العرضية، واللمسة الواحدة، وتبادل الكرة في مساحات ضيقة، قبل أن يختتمها بمناورة على جزء من الملعب حرص خلالها على تصحيح الأخطاء أولاً بأول.

ومنح لوتشيسكو اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، على أن يستأنفوا تدريباتهم غداً لوضع اللمسات النهائية قبل نزال ضمك.

من ناحية أخرى، افتتح الهلال أكاديميته تحت شعار "أكاديمية الهلال... تبني الأجيال"، وهي تستهدف الناشئين من الفئات العمرية ما بين ستة أعوام إلى 17 عاماً، ويتولى الإسباني جوزيف سيفرا إدارتها الفنية، فيما يديرها مزيج من الخبرات من السعوديين والأجانب.