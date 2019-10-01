الهلال يسحق السد ويقترب من نهائي أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي نتيجة مذهلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام مستضيفه السد القطري على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، إذ سحقه بأربعة أهداف لهدف.

امتلك السد زمام المبادرة في الدقائق الأولى، وبعد أنصاف فرص من بغداد بونجاح نجح الفريق في الوصول للهدف الأول بعد جهد من حسن الهيدوس في الجانب الأيمن أنهاه بتمريرة عرضية أخطأ بافيتيمبي غوميس مهاجم الهلال التعامل معها ليُسددها داخل مرماه في الدقيقة 16.

وبعد دقائق أخرى من سيطرة السد وضغطه القوي على منافسه في نصف ملعبه، بدأ الهلال يعود تدريجياً في المباراة ويبادل السد الضغط القوي والمحاولات الهجومية، وبعدما أفسد خورخي بوعلام فرصتين جيدتين، نجح غوميس في إدراك التعادل مستغلاً تمريرة سيباستيان جيوفينكو العرضية الممتازة عند الدقيقة 34.

ولم يكد بطل قطر يفيق من صدمة هدف التعادل إلا وعاجله الحكم أحمد الكاف بصدمة أخرى حين طرد مدافعه عبد الكريم حسن لاعتراضه العنيف ضده بعد دقيقتين فقط من هدف غوميس.

تبادل الطرفان المحاولات الهجومية والفرص الجيدة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكان أخطرها تسديدة أكرم عفيف المتقنة والتي تصدى لها القائم الأيسر لعبد الله المعيوف وتسديدة غوميس من مواجهة فردية كاملة مع سعد الشيب، لكن الأخير تألق وتصدى للكرة.

وفيما كان الجميع يتأهب للخروج من الملعب بالتعادل 1-1، نجح الهلال في إحراز الهدف الثاني بمتابعة محمد آل بليهي لتمريرة جيوفينكو العرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة 44، وقد كانت بداية الهجمة بخطأ ساذج في التمرير من طارق سلمان الظهير الأيمن للسد.

الهلال واصل أفضليته على المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، وأهدر جيوفينكو فرصة جيدة لتعزيز النتيجة قبل أن يغادر الملعب لصالح دخول محمد الشلهوب.

بدأ السد يعود في المباراة ويحاول إدراك التعادل، فيما لجأ الهلال للهجمات المرتدة السريعة التي منحته الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعد انطلاقة جيدة من ياسر الشهراني توجها بتمريرة عرضية تابعها بنجاح غوميس بتدخل من مدافع السد سالم الهاجري.

انهار صاحب الضيافة بعد الهدف الثالث وبدا عاجزاً على مواجهة الهلال دفاعياً وتهديد مرماه هجومياً، والنتيجة كانت ضياع أكثر من فرصة هلالية قبل أن يضع الشلهوب اسمه ضمن قائمة الهدافين بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء أسفرت عن الهدف الرابع في الدقيقة 66.

شهدت الدقائق العشرون الأخيرة بعض المحاولات الهجومية للسد والكثير من الفرص الخطيرة للهلال، لكن رعونة مهاجمي الفريق الضيف حالت دون زيادة غلة الأهداف لينتهي اللقاء بانتصار "الزعيم" بأربعة أهداف لهدف مما قد يجعل مباراة الإياب في الـ 22 من الشهر الجاري مجرد لقاء احتفالي بتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.