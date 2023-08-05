الهلال يصعق الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) بعد فوزه المقنع على غريمه ومواطنه الاتحاد (اتحاد جدة) بثلاثة أهداف لهدف يوم السبت.

على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، نجح "الزعيم" في تسجيل ثلاثة أهداف حملت تواقيع كلٍ من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (14)، وسالم الدوسري (48)، ومالكوم (70).

أما هدف "النمور" الوحيد فحمل توقيع رومارينيو في الدقيقة 56، علماً بأن زميله كريم بنزيمة أهدر ركلة جزاء بعد 22 دقيقة حينما سدد على القائم الأيسر للمرمى الهلالي.

وكان الشرطة العراقي قد أقصى السد القطري في وقت سابق من يوم السبت بعد فوزه عليه بنتيجة 4-2 ليكون أول المتأهلين للمربع الذهبي.