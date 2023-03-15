البوابة - أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء إلى أن التحركات السعودية لضم الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان وصلت لمرحلة جديدة.

وكثر الحديث خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية لعب "ليو" في الدوري السعودي وفي صفوف الهلال تحديداً بعد أشهر من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة تاريخية.

وسيصل عقد المهاجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان إلى نهايته في يونيو المقبل، ليصبح بعدها لاعباً حراً ما لم يتوصل لاتفاق جديد مع الباريسيين قبل ذلك التاريخ.

الهلال يعرض على ميسي 220 مليون يورو سنوياً

أكدت الصحيفة المدريدية أن السعودية قدمت عرضاً لميسي بقيمة 220 مليون يورو مع استغلال حقوق الصور للهداف الأرجنتيني، وهو راتب يساوي ما يتقاضاه رونالدو مع النصر تقريباً.

ونوهت ماركا لتواجد والد ميسي في الرياض خلال الساعات الماضية وما لذلك من دور في أي صفقة محتملة، مع أن سفره كان لجوانب تسويقية أخرى.

يذكر أن إنتر ميامي وبرشلونة ما زالا يمنيان النفس في اقتناص اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً.