الهلال يغري بيرناردو سيلفا بـ 650 ألف جنيه أسبوعياً

من المتوقع أن يواجه مانشستر سيتي وقتاً عصيباً خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري في ظل العروض الضخمة التي ستدق باب نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وعرض النادي الإنجليزي المتوج بثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي) على اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً 150 ألف جنيه استرليني أسبوعياً ضمن مساعي إبقائه في ملعب الاتحاد.

لكن الهلال السعودي مستعد لتقديم 650 ألف جنيه أسبوعياً لنجم موناكو السابق حتى يوافق على الاحتراف في دوري روشن الموسم القادم بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

هل سيبقى سيلفا مع مانشستر سيتي؟

مع أن برشلونة يبدو الوجهة المفضلة لسيلفا بحال رحيله عن سيتي، إلا أن قدرة الهلال الشرائية تمنحه أفضلية لا يمكن تجاهلها.

وتتسابق أندية الدوري السعودي لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم من حول العالم بعد نجاحها في جذب لاعبين بارزين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي الآخر روبن نيفيس وغيرهم.