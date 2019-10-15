الهلال يفتقد خدمات خربين قرابة 6 أسابيع

أعلن الهلال رسمياً إصابة مهاجمه عمر خربين بالتواء في الكاحل سيغيب إثره عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع.

وتعرض الدولي السوري لهذه الإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام نظيره جزر المالديف ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، والتي انتهت بانتصار السوريين 2-0.

وخضع النجم صاحب الـ 25 عاماً للفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت تعرضه لالتواء في الكاحل يستوجب العلاج لمدة 6 أسابيع، وفقاً لحساب الهلال الرسمي على "تويتر".

وسيغيب خربين بالتالي عن مواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك عن مواجهة النصر المرتقبة في ديربي الرياض ضمن المرحلة الثامنة من الدوري السعودي، بالإضافة لمواجهات ضمك والفتح والعدالة في المراحل السابعة والتاسعة والعاشرة على الترتيب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُضاف خربين كذلك لقائمة الغائبين عن قمة العاصمة السعودية والتي تضم لاعب الوسط محمد كنو الذي من المتوقع عودته للعب في نوفمبر القادم.