الهلال يقصي الترجي ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

تأهل الهلال السعودي "بطل آسيا" لنصف نهائي كأس العالم للأندية للعام 2019 بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي "بطل إفريقيا"؛ بهدف وحيد بإمضاء بافتيمبي غوميز، وبهذا يواجه الهلال بطل كأس الليبرتادوريس فلامينغو البرازيلي في الدور المقبل.

بدأت المواجهة بفرصة مبكرة عند الدقيقة الثالثة من زمن المواجهة بعد تحضير متقن للكرة من سالم الدوسري بالرأس لزميله إدواردو لم يتعامل معها الأخير كما ينبغي.

بعد ذلك أحكم الهلال قبضته على وسط الملعب بفضل مهارة لاعبي الوسط، فيما كان الاعتماد الأكبر للترجي على الهجمات المرتدة والثقل الفني للمهاجم إبراهيما واتارا في خط المقدمة.

وقد سنحت فرصة هدف محققة للترجي بعد خطأ فادح من عبد الله المعيوف ليقتنصها واتارا ويمررها لأنيس البدري الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 27 توغل إدواردو داخل منطقة الجزاء بعد تبادل للكرة بينه وبين كاريو لينطلق حكم المواجهة ويعلن عن ركلة جزاء قبل أن يعلن حكم الراية حالة تسلل، وبالتالي ينهي خطورة الهجمة.

وبعدها بثلاث دقائق سدد البدري كرة ارتطمت بأحد مدافعي الهلال أنقذها المعيوف.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أنقذ المعز بن شريفية كرة كاريو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تفوق هلالي واضح.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الهلالي لا سيما في بناء الهجمة مع استمرار لاعبي الترجي على أسلوب الضغط في ملعب الهلال مما فتح مساحات كبيرة في ملعبه.

وسنحت فرصة محققة عند الدقيقة 60 بعد تمريرة من إدواردو لم يتعامل معها عمر خريبين بالشكل الصحيح.

وعند الدقيقة 70 كانت نقطة التحول بعد التغيير العبقري الذي أجراه رازفان بإدخال غوميز بديلاً لكويار وإعادة إدواردو لمركز المحور وقد آتى أكله بهدف مميز أحرزه الفرنسي بمهارة عالية واضعاً فريقه في المقدمة.

وما بين الدقيقة 83 و85 حصل محمد كنو على إنذازين مما استوجب طرده بعد تدخلاته، ليكمل الهلال المواجهة بعشرة لاعبين.