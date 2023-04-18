الهلال يقهر النصر ويبعده عن صدارة دوري روشن

البوابة - ألحق الهلال خسارة مؤثرة بضيفه النصر وهزمه بهدفين دون رد ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يدين الهلاليون بهذا الانتصار للنجم النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و 62 من ركلتي جزاء.

في المقابل، لم ينجح الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو في قيادة النصراوين إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

خسارة تعقد من مهمة النصر

بهذا السقوط، تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي تنتظره بدوره مواجهة نارية أمام ضيفه الشباب ثالث الترتيب برصيد 50 نقطة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

في المقابل، رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع على سلم الترتيب العام.