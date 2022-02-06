الهلال يكتسح الجزيرة ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

اكتسح الهلال السعودي جاره الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة بستة أهداف لهدف على ملعب محمد بن زايد اليوم الأحد ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وبلغ الزعيم بهذا الانتصار الضخم الدور نصف النهائي ليضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في لقاء مرتقب يقام يوم الأربعاء المقبل.

تناوب على تسجيل أهداف الفائز كلٌ من أوديون إيغالو وماتيوس بيريرا ومحمد إبراهيم كنو وسالم الدوسري وموسى ماريغا وأندريه كاريو في الدقائق 36 و 40 و 57 و 77 و 88 و (90 من ركلة جزاء).

فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه للفريق الإماراتي عبر عبد الله ديابي في الدقيقة 14.