الهلال ينافس ويست هام على توقيع يوسف النصيري

يتنافس الهلال السعودي مع ويست هام يونايتد الإنجليزي للظفر بخدمات النجم الدولي المغربي يوسف النصيري هداف إشبيلية الإسباني هذا الصيف.

وقال موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أن النادي الأندلسي طرح اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للبيع هذا الصيف للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي عصفت به.

ورغم تفضيله الاستمرار في ملعب رامون سانشيز بيزخوان كونه يستمتع باللعب تحت إمرة المدير الفني خوسيه لويس مينديلبار، إلا أن رحيل المهاجم العملاق عن النادي بات متوقعا خلال الأيام القادمة.

قدم الهلال عرضا بقيمة 25 مليون يورو للحصول على توقيع النصيري، إلا أنه قوبل بالرفض لأن إدارة إشبيلية ترغب في الحصول على المزيد نظير عملية بيع واحد من أبرز نجومها.

يتزامن هذا العرض مع اهتمام ويست هام بالمهاجم المغربي الفذ الذي سيتحرك لضمه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وستشهد الأيام القليلة القادمة منافسة بين الناديين علما بأن نافذة الانتقالات في السعودية ستصل إلى نهايتها بحلول العشرين من شهر سبتمبر، مما يتيح للسعوديين فرصة أكبر في ضم لاعبين من القارة العجوز.