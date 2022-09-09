الهلال يهزم الزمالك بركلات الترجيح ويفوز بـ سوبر لوسيل

ظفر الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل (كأس السوبر السعودي المصري) على حساب الزمالك المصري بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-1 اليوم الجمعة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله في الوقت الأصلي.

تقدم الزعيم في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يعادل فريق القلعة البيضاء النتيجة بعد 15 دقيقة بهدفٍ حمل توقيع أحمد سيد "زيزو".

ولم ينجح الطرفان في زيارة الشباك خلال ما تبقى من المباراة ليحتكما لركلات الحظ.

سجل للهلال كلٌ من إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندريه كاريو.

فيما سدد محمد أشرف بنجاح للزمالك، فيما أهدر أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي الونش ركلتيهما.