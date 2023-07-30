الهلال يوجه أنظاره صوب يوسف النصيري

وجهت إدارة الهلال السعودي أنظارها صوب النجم الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني وفقاً لتقارير إعلامية.

ويواصل "الزعيم" بحثه الدؤوب عن لاعب قناص يستطيع قيادة خطه الأمامي، ويبدو أنه وجد ضالته في المغربي البالغ من العمر 26 عاماً.

وقال موقع "دياريو دي سيفيل" أن الهلال قدم عرضاً بقيمة 45 مليون يورو لضم النصيري في عقدٍ لثلاثة مواسم.

وارتبط نجم الهجوم بروما ويوفنتوس ونيوكاسل يونايتد خلال الأسابيع الماضية، كما قدم ويست هام يونايتد عرضاً رسمياً للتعاقد معه، إلا أن اللاعب رفضه.

يذكر أن الهلال حاول استقطاب الصربي أليكساندر ميتروفيتش من فولهام مؤخراً، لكن النادي اللندني رفض التخلي عنه.

ونجح الهلاليون حتى الآن في جلب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والجناح البرازيلي مالكوم، ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش، ولاعب خط الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.