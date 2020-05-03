الهند تسعى لاستضافة أولمبياد 2032

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2032 وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال: "نحن جادون، وبالتأكيد سننافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".

وكانت الهند أبدت اهتمامها لدى اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من تايلاند وروسيا وكولومبيا.

كما يتم الترويج لكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية وإمكانية ملف مشترك بين عاصمتي الكوريتين سيول وبيونغ يانغ لأولمبياد 2032.

وأوقف انتشار وباء "كوفيد-19" حول العالم جميع المناقشات.

وأشار باترا، وهو أيضاً رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032، لكن العمل مجمد الآن، موضحاً أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.