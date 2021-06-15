"الوكيل محرز" يعمل على نقل هالاند إلى مانشستر سيتي

شوهد رياض محرز جناح مانشستر سيتي الذي يقضي عطلته الصيفية حالياً رفقة إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الدولي الجزائري قوله مازحاً بأنه بات مثل وكلاء الأعمال يسعى لجلب الدولي النرويجي إلى سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما تلتفت أنظار العالم لمتابعة بطولتي يورو 2020 وكوبا أميركا 2021، يقضي اللاعبان العطلة حالياً في جزيرة مايكونوس اليونانية.

هل سينتقل هالاند إلى مانشستر سيتي؟

ويعد النجم الشاب أحد أكثر اللاعبين المطاردين هذا الصيف نظراً للمستويات الاستثنائية التي قدمها خلال فترته مع ريد بول سالزبورغ بداية وبوروسيا دورتموند حالياً.

وعزز محرز من حدة التقارير التي تشير إلى إمكانية انتقال الهداف النرويجي إلى سيتي بإعادة تغريد مقطع فيديو ظهر فيه مع هالاند وأرفقه بعبارة "الوكيل محرز".

وإذا نجحت مساعي مانشستر سيتي في ضم مهاجم دورتموند، فإن ذلك سيتم مقابل مبلغ ضخم وقياسي بالتأكيد.