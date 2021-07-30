الولايات المتحدة تطيح بقطر من نصف نهائي الكأس الذهبية

انتهت مغامرة منتخب قطر في نصف نهائي بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية بعد سقوطه أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأميركية صاحب الضيافة بهدفٍ نظيف على ملعب أوستن إف سي في تكساس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في 86 عن طريق غياسي زاردس.

وتأهل الفائز بالتالي إلى المباراة النهائية التي سيلاقي فيها غريمه التاريخي منتخب المكسيك يوم الاثنين القادم.

المكسيك تلاقي الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية

وتخطى المكسيكيون عقبة منتخب كندا في المربع الذهبي بهدفين لهدف ليبلغوا المواجهة النهائية.

جاء هدفا المنتصر عن طريق أوربيلين بينيدا (45 من ركلة جزاء)، وهيكتور هيريرا (90)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع تايجون بيوكانون في الدقيقة 57.