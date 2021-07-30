  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الولايات المتحدة تطيح بقطر من نصف نهائي الكأس الذهبية

الولايات المتحدة تطيح بقطر من نصف نهائي الكأس الذهبية

منشور 30 تمّوز / يوليو 2021 - 05:31
قطر تغادر البطولة من المربع الذهبي
قطر تغادر البطولة من المربع الذهبي

انتهت مغامرة منتخب قطر في نصف نهائي بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية بعد سقوطه أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأميركية صاحب الضيافة بهدفٍ نظيف على ملعب أوستن إف سي في تكساس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في 86 عن طريق غياسي زاردس.

وتأهل الفائز بالتالي إلى المباراة النهائية التي سيلاقي فيها غريمه التاريخي منتخب المكسيك يوم الاثنين القادم.

المكسيك تلاقي الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية

وتخطى المكسيكيون عقبة منتخب كندا في المربع الذهبي بهدفين لهدف ليبلغوا المواجهة النهائية.

جاء هدفا المنتصر عن طريق أوربيلين بينيدا (45 من ركلة جزاء)، وهيكتور هيريرا (90)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع تايجون بيوكانون في الدقيقة 57.

كلمات دالة:الكأس الذهبيةبطولة كونكاكاف الكأس الذهبيةمنتخب قطرمنتخب الولايات المتحدة الأميركيةمنتخب المكسيكمنتخب كندا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...