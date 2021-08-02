الولايات المتحدة تهزم المكسيك وتفوز بـ الكأس الذهبية

تغلب منتخب الولايات المتحدة الأميركية على نظيره المكسيكي بهدفٍ دون رد بعد التمديد في نهائي بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية على ملعب آليجيانت في نيفادا.

وبعد 90 دقيقة سلبية لم ينجح فيها أي من الطرفين في زيارة الشباك بعد تناوبهما في إهدار الفرص، جاء هدف الانتصار للأميركيين عن طريق رأسية مايلز روبنسون قبل 3 دقائق من اللجوء لركلات الترجيح.

وكان منتخب الولايات المتحدة قد وصل النهائي بعد تخطي عقبة منتخب قطر بنتيجة 1-0 في المربع الذهبي، فيما تأهل منتخب المكسيك حامل اللقب بعد تجاوز الكنديين بنفس النتيجة.

يذكر أن هذا اللقب هو السابع لفريق العم سام في الكأس الذهبية يقابله 8 ألقاب للمكسيكيين.