الولايات المتحدة تهزم المكسيك وتفوز بـ الكأس الذهبية

تغلب منتخب الولايات المتحدة الأميركية على نظيره المكسيكي بهدفٍ دون رد بعد التمديد في نهائي بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية على ملعب آليجيانت في نيفادا.

وبعد 90 دقيقة سلبية لم ينجح فيها أي من الطرفين في زيارة الشباك بعد تناوبهما في إهدار الفرص، جاء هدف الانتصار للأميركيين عن طريق رأسية مايلز روبنسون قبل 3 دقائق من اللجوء لركلات الترجيح.

